Rezervatia Padurea Domneasca este mai bogata. Cinci cerbi nobili au fost adusi acolo - VIDEO

Cerbii s-au lasat greu convinsi sa iasa din custile in care au fost adusi.

Anatol SAVIN, INSTITUL DE ZOOLOGIE, ASM: “In perioada de transportare s-au acomodat si se manifesta diferit."

Imediat dupa ce a fost eliberata din cusca o femela a fugit in padure. Acum angajatii rezervatiei urmeaza sa o caute. Specialistii spun ca animalele au nevoie de o perioada de adapatare.

Anatol SAVIN, INSTITUL DE ZOOLOGIE, ASM: “Ei trebuie sa stea.”

O perioada cerbii vor ramane in tarc pentru a fi monitorizati.

Sergiu BUCATARU, DIRECTORUL REZERVATIEI PADUREA DOMNEASCA: “Ne gandim sa-i mai tinem in tarcul mic pe urma in cel mai mare si o sa-i monitotizam si sa ajungem sa vedeti puietul.”

Terenul pe care vor fi eliberati cerbii are o suprafata de 11 hectare si este ingradit. Cei 5 cerbi au fost crecuti la ocolul silvic din Telenesi. Primele exemplare au ajuns in tara noastra in 2006, fiind donate de Romania. Pe parcurusul ultimilor 11 ani, ei s-au imultit si au ajuns la 41.

Satenii care locuiec in preajma rezervatiei naturale spun ca abia asteapta sa vada cerbii. Cerbi nobili mai sunt si in alte rezervatii naturale, cum ar fi Plaiul fagului, Ungheni sau Straseni. In aceste zone vanatul este interzis. In rezervatia Padurea Domneasca mai suntmistreti, caprioare, fazani dar si 7 zimbri.