Rezolutia adoptata de ONU privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul RM nu va misca lucrurile din loc. Ce spun expertii - VIDEO

Rosian VASILOI, EXPERT: “Eu nu cred ca autoritatile din RM examineeaza posibilitatea unor posibile rezolvari a conflictului militar. Nu exista un mecanism.“

Rezolutia nu ii obliga pe rusi sa-si retraga armamentul si militarii din tara noastra, respectiv efectele vor intarzia sa apara, cred expertii.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: “Consecinte economici pe plan economic nu cred ca vor fi interprinse”.

Adunarea Generala a ONU a votat saptamana trecuta o rezolutie privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. 64 de tari, printre care Romania, Ucraina, SUA, Canada si Spania au votat pentru, in timp ce Rusia, Belarus si alte 15 state au fost impotriva.

Republica Moldova a cerut in repetate randuri retragerea celor aproximativ 1.000 de militari rusi din regiunea transnitreana, insa in ciuda angajamentelor luate in fata comunitatii internationale, Moscova a mentinut in zona un contingent de soldati si armament.