Rezolutia adoptata de Parlamentul European indeamna autoritatile de la Chisinau sa asculte mass-media si ONG-urile din Moldova atunci cand o sa adopte in lectura finala noul Cod al Audiovizualului

Astazi, dupa anularea alegerilor de la Chisinau, Parlamentul European a adoptat o rezolutie prin care anunta supendarea asistentei macrofinanciare acordate Moldovei, cel putin pana la alegerile parlamentare. In textul rezolutiei se arata ca prin invalidarea alegerilor de la Chisinau, nu au fost indeplinite preconditiile politice pentru debursarea asistentei macrofinanciare.

In textul rezolutiei adoptate se mai arata ca Parlamentul European indeamna Parlamentul Republicii Moldova sa consulte societatea civila si mass-media independenta inainte de a adopta in lectura finala noul Cod al Audiovizualului si sa renunte la “reforma cu doua tinte”. Parlamentul European se intreaba cu ingrijorare daca mass-media independenta, cea locala si cea de opozitie, care, printre altele, nu are suficiente resurse, va fi in stare sa implementeze prevederile noului Cod legate de cotele obligatorii de produs autohton.

"Deputatii europeni condamna decizia Curtii Supreme de Justitie a Moldovei de a anula rezultatele alegerilor din Chişinău.

Totodata, europarlamentarii impărtăşesc solicitările miilor de persoane care protestează pe străzile din Chişinău si cer să se respecte voinţa alegătorilor şi cer autorităţiloe moldovenesti să reformeze sistemul judiciar, pentru a preveni o situaţie de escaladare.

Rezoluţia subliniază că decizia de invalidare a votului nu respectă mecanismele democratice şi, prin urmare, Parlamentul European solicită Comisiei Europene să suspende acordarea plăţilor de asistenţă macrofinanciară (AMF) Republicii Moldova", se arata in textul rezolutiei adoptate.