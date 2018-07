Rezultate frumoase pentru patru elevi de la noi, pasionati de biologie. Au adus acasa o medalie de bronz si o mentiune de la olimpiada de profil, desfasurata in Iran - VIDEO

In ciuda laboratoarelor neperformante, au reusit sa aduca acasa rezultate frumoase. Vorbim despre patru elevi de la noi, care au adus o medalie de bronz si o mentiune de la Olimpiada Internationala de Biologie, desfasurata in Iran. Tinerii spun ca au ramas impresionati sa lucreze cu echipamente de ultima generatie, care in tara noastra lipsesc.