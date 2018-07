Rezultatele bacalaureatului sunt mai bune anul acesta decat anul trecut. Media notelor este sapte - VIDEO

Din cele peste 65 de mii de lucrari scrise, fiecare a cincea a fost contestata, cele mai multe fiind la limba si literatura romana. Dupa examinare, mai bine de un sfert dintre teste au primit un punctaj mai mare.

Anatol TOPALA, DIRECTORUL ANCE: ”Rata de promovare totala a crescut cu 1,33 pp. Numarul candidatilor care au promovat examenul de bacalaureat a crescut cu 241.”

Iar o eleva din capitala a obtinut nota 10 la limba romana, desi inainte de contestatie avea opt. Directorul Agentiei Nationale pentru Curriculum si Evaluare recunoaste ca orice evaluare este, intr-o anumita masura, subiectiva.

Anatol TOPALA, DIRECTORUL ANCE: "Este procedura prin care sunt eliminate erorile din prima evaluare. Daca a fost o astfel de situatie inseamna ca lucrarea respectiva a fost pentru nota 10.”

Si daca anul trecut doar trei elevi s-au ales cu 10 pe linie, anul acesta sunt sase. A crescut si numarul celor care au luat note de 7,8 sau 9.

Anatol TOPALA, DIRECTORUL ANCE: ”O medie sau egala cu 7 a obtinut mai mult de jumatate din candidatii din licee. 06:10 2 mii 45 de candidati au media mai mare sau egala cu 8, 436 au nota mai mare sau egala cu 9, iar 6 candidati au media 10 in comparatie cu 2017.”

Nota medie a bacalaureatului din acest an este 7, fata de 6,83 anul trecut si 6,75 in 2015.Examenele au fost sustinute de peste 18 mii de candidati, 3 mii dintre care sunt restantieri din sesiunile precedente. In perioada 16-23 iulie va fi organizata sesiunea suplimentara, rezultatele careia vor fi afisate pe 25 iulie.