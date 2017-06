Risc sporit de incendii de vegetatii pe timp de canicula. Avertismentul facut de salvatori

In acest context specialistii indeamna cetatenii sa se abtina de la aprinderea resturilor menajere pentru ca focul sa nu fie extins.

Potrivit meteorologilor, astazi, in capitala vom avea temperaturi de pana la 32 de grade, iar n sudul tarii maxima va fi de 33 de grade.

In zilele urmatoare vremea va fi caniculara.

Pentru a preveni cazurile de insolatie au fost instalate corturi anticaniculare in mai multe orase Chisinau, Balti, Causeni, Ungheni, Orhei. Corturile vor functiona in zilele cu temperaturi ridicate in intervalul orelor 11:00 - 18:00