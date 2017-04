Risc sporit de inundatii in tara - pe strazi s-au format deja adevarate rauri. Anuntul facut de specialistii de la Apele Moldovei - VIDEO

Potrivit celor de la Apele Moldovei, in Chisinau sunt 57 cm de zapada, la Leova 40 cm, iar la Cahul 50 cm. Temperaturile vor creste progresiv in urmatoarele zile, astfel, in doar cateva zile, toata zapada se va topi, formandu-se cantitati foarte mari de apa.

"Este important ca, in urmatoarele 2-3 zile, sa fie curatate de arborii cazuti toate caile de evacuare a apei: canale, rape, raulete, rauri, intru asigurarea unei capacitati cat mai mare de evacuare a apei. Specialistii de la Apele Moldovei au constatat astazi, formarea mai multor stavilare din arbori cazuti, (cu coronamentul verde, au o capacitate foarte mare de detentie a apei) pe cursul raului Bac, doar pe lungimea municipiului Chisinau.

La moment, se intervine pentru dezafectarea acestor obstacole, asigurandu-se o capacitate cat mai mare de evacuare a apei, intru evitarea inundatiilor. in acest sens, solicitam, tuturor reprezentantilor APL sa inspecteze zonele de evacuare a apei din localitatile rurale si urbane, eventual sa inlature (neintarziat) aceste stavilare formate din arbori cazuti, pentru a ajuta la prevenirea inundatiilor. Totodata, solicitam cetatenilor sa participe activ la aceste procese, avand in vedere ca, in anumite localitati, astfel de situatii sunt multiple, iar primariile au de obicei posibilitati modeste de interventie. La fel, solicitam proprietarilor si detinatorilor de bazine acvatice (in RM sunt peste 4000 de iazuri) sa monitorizeze indeaproape nivelul apei, asigurand dupa necesitate evacuarea controlata (si coordonata respectiv cu institutiile abilitate) a apei, pentru evitarea ruperii digurilor si a provocarii inundatiilor.", se arata in comunicatul institutiei."