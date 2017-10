Un individ din capitala risca pana la 4 ani de puscarie, dupa ce ar fi furat de mai multe ori cafea dintr-un magazin. Imagini de pe camerele de supraveghere - VIDEO

In primul caz, se vede cum barbatul ajunge la raftul unte se vinde cafea, ia un pachet, se intoarce cu spatele la camera de supraveghre si o ascunde cel mai probabil in pantaloni, dupa care iese fara sa treaca pe la casa.

In al doilea caz, barbatul de 43 de ani fura cafeaua o ascunde sub hanoracul pe care il tine in maini, mai ia una, cel mai probabil cu gandul sa o plateasca si pleaca. In total, acesta a furat cafea in valoare de 1700 de lei.