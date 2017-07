Un individ de 28 de ani, retinut dupa ce ar fi incercat sa aduca ilegal pe teritoriul tarii mai multe piese auto. Unde le-a ascuns - GALERIE FOTO

Potriviti politiei de frontiera, incidentul a avut loc noaptea trecuta, la punctul de trecere Costesti, la intrare in tara. Individul se deplasa cu un automobil Volskwagen T5, inmatriculat in RM.

In urma verificarilor efectuate de catre politisti, au fost gasite piese de schimb in asortiment, care, potrivit legii, nu pot fi importate. Acesta ar fi ascuns marfa sub bancheta din fata si din spate, cat si sub capota masinii.

Piesele au fost confiscate si retinute pe teritoriul punctului de trecere Costesti pana la stabilirea tuturor circumstantelor.

Suspectul risca sa fie cercetat penal si daca va fi gasit vinovat risca pana la 5 ani de inchisoare.