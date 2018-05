Fara bani si fara locuinte. Mii de moldoveni isi cauta dreptatea prin instantele de judecata, dupa ce si-au cumparat apartamente, insa companiile de constructii au intrat in insolventa - VIDEO

In 2008, Simion Cearca si-a cumparat un apartament pe bulevardul Dacia, in apropiere de Aeroport. A dat pe el 35 de mii de euro.

Intr-un an a achitat toata suma, insa nici dupa 10 ani, acesta nu a intrat in posesia locuintei, ba mai mult este obligat sa achite bani in plus pentru ca sa fie finisate lucrarile. Intre timp acesta sta cu chirie impreuna cu familia.

Simion CEARCA, INVESTITOR: "Eu trebuia sa am apartament aici in spate, sunt doua blocuri cu trei scari. Eu personal am in blocul B2, etajul 2. Nu paralel cu drumul, dar perpedincular. Noi la moment nu-l avem in posesia noastra. Am achitat banii, am indeplinit toate cerintele de pe contract, insa partea cealalta nu si-a onorat obligatiunile."

In 2014, agentia Ipotecara "Vis Urban", compania care construia cele doua blocuri, a ajuns in incapacitate de plata si a intrat in insolventa, astfel zeci de oameni au ramas fara apartamente.

Simion CEARCA, INVESTITOR: "Deci imi iese deja 700 de euro pe metru patrat. Destul de costisitor. Legislatia nu e corect facuta. In primul rand fiecare contract de investitie la cadastru, sunt cazuri."

Un alt exemplu in care investitorii sunt nevoiti sa mai adauge bani, este in cazul celor Complexului locativ "Paradis" de pe strada Alexandru cel Bun. Companiile „Prihojanin-M” si „Top Level” care se ocupau de constructii la fel au intrat in proces de insolvabilitate.

Andrei BRICEAC, AVOCAT: "Daca vorbim despre cadrul legal acesta a fost destul de permisiv, adica cu cat statul lasa la discretia partilor ca ei prin contracte sa-si stabileasca obligatiile reciproce, cu atat si garantiile sunt mai putine."

Avocatul Andrei Briceac, cel care reprezinta interesele mai multor investitori pagubiti, spune ca au fost cazuri si cand un apartament a fost vandut de doua ori.

Andrei BRICEAC, AVOCAT: "Este camera de licentiere, este inspectia de stat in constructii, ministerul Constructiilor, primaria si alte institutii si iata aceste autoritati probabil nu si-au facut intr-un mod corespunzator sarcinile lor de monitorizare si control. Nu au intervenit pentru a stopa, pentru a sanctiona la etapa constructiei, fapt care a dus la agravarea situatiei."

Aceleasi persoane si un grup de firme au pus pe branci un alt proiect imobiliar, de pe strada Sfantul Andrei din centrul Chisinaului.

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Aici urmau a fi construite doua blocuri de locuit, dar lucrarile au fost sistate la scurt timp dupa ce au inceput, fiind sapat fundamentul si ridicat primul nivel. Acum cele doua blocuri parasite sunt „locuite” doar de cativa oameni ai strazii, care si-au gasit acolo un adapost."

Nu am reusit sa vorbim cu reprezentantii companiilor „Prihojanin-M” si „Top Level”. Expertii economici spun ca in prezent circa 40 la suta din toate creditele au fost luate de catre companiile de constructii, care nu le pot intoarce.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: "Sunt probleme cu bancile, iar bancile vor incepe executarea silita a gajelor. Trecem printr-o organizare a pietei, foarte multe companii vor falimenta. Cei care au investit banii, au cumparat apartamente, sa spere ca proiectul lor, casa lor va fi preluata de o companie."

Totodata expertii economici spun ca nu exista o legislatie bine pusa la punct care sa protejeze investitorul, adica cel care isi cumpara un apartament aflat in constructie. Acestia le recomanda moldovenilor sa se orienteze cel mai bine spre blocurile care sunt deja date in exploatare.