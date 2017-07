Retineri ca in filme pe o strada din capitala. Trei indivizi, scosi din masina si incatusati: "Repede, la pamant". Instalau camere langa apartamente de lux, pandeau proprietarii sa plece de acasa, intrau si luau tot ce gaseau - VIDEO

Potrivit polititiei, cei trei indivizi au inchiriat, acum o luna, o casa cu doua etaje pe o strada din capitala, iar de acolo isi planuiau fiecare spargere.

Oamenii legii sustin ca suspectii aveau o schema bine pusa la cale dupa care actionau. Cei trei mergeau noaptea, indentificau apartamentul in care urmau sa intre pentru a fura, analizau lacatul de la usa pentru ca ulterior sa o poata deschide si instalau camere de supraveghere in apropiere de locuinta - tinta pentru a monitoriza cand proprietarii vin sau pleaca de acasa.

Astfel, in momentul in care vedeau pe camere de supraveghere ca proprietarul casei a plecat, mergeau, intrau in locuinta si luat tot ce gaseau acolo. Prin aceasta metoda, indivizii ar fi intrat in 10 locuinte de unde au luat bijuterii din aur, icoane si obiecte de cult, arme de foc si bani. Autoritatile sustin ca barbatii ar fi furat bunuri de peste 10 milioane de lei.

In urma perchezitiilor efectuate in masinile si locuinta inchiriata de cei trei, au fost depistate o parte din lucrurile furate, dar si tehnica si ustensilele pe care acestia le foloseau la deschiderea lacatelor.

Potrivit politiei, anterior cei trei ar fi savarsit mai multe spargeri pe teritoriul Ferderatiei Ruse si Ucraina, insa de fiecare data reuseau sa scape de oamenii legii.

Banuitii sunt arestati pe un termen de 30 de zile. Daca vor fi gasiti vinovati risca pana la 12 ani de inchisoare.