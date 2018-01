Cinci indivizi, prinsi in timp ce ar fi consumat droguri in scara unui bloc din capitala. Ce risca acestia - VIDEO

Potrivit politiei, cei cinci suspecti au fost prinsi in timp ce ar fi consumat droguri in scara unui bloc de locuit din capitala. In urma verificarilor, asupra lor au fost gasite mai multe pachetele cu masa vegetala faramitata si un aparat artizanal, care au fost trimise pentru expertiza centrului tehnico-criminalistic.

Banuitiii au fost retinuti si risca pana la 4 ani de puscarie.