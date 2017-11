Risca sa stea 8 ani dupa gratii. Dosarul soferului, care a spulberat un carucior in care se afla un bebelus de 4 luni la Stefan Voda, a fost trimis in instanta - FOTO

Potrivit procuraturii, totul s-a intamplat in seara zilei de 20 august. Caruciorul in care statea bebelusul de 4 luni se afla pe bordura, iar la un moment dat o masina l-a lovit in plin. Imediat dupa asta, soferul s-a dat jos din automobil si a fugit, iar micutul a decedat in drum spre spital. In momentul tragediei, mama micutului, in varsta de 21 de ani, se afla in apropiere de drum si discuta cu o vecina.

Totodata, oamenii legii spun ca soferul avea 1,12 mg/l de alcool in aerul expirat. Ulterior, acesta a fost retinut si risca pana la 8 ani de puscarie.

