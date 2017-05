RM ar putea sa nu primeasca cei 100 de milioane de euro din partea UE daca nu va tine cont de recomandarile Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste sistemul mixt - VIDEO

Republica Moldova ar putea sa nu primeasca cei 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene daca nu va tine cont de recomandarile Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste sistemul mixt. Despre situatia din tara noastra s-a discutat aseara in Parlamentul European, iar unii eurodeputati au criticat guvernarea de la Chisinau. Oficialii europeni sunt prost informati, spune, in replica, presedintele parlamentului Andrian Candu.