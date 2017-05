Roada mai bogata in urma polenizarii. O familie din Telenesti au hotarat sa-si salveze roada de rapita si a adus acolo peste 24 de stupuri de albine. Apicultor: "Am iesit cu albinele la pascut" - VIDEO

Rodica BARSAN, APICULTOR: “Cu albinele la pascut. Si ele au nevoie de a iesi in lume de a se arata ca sunt de folos. ”

Ca sa aiba mai multa miere Rodica si Valentin Barsan din Saratenii Vechi, Telenesti au adus langa acest lan de rapita 24 de stupuri de albini. Castigul este dublu. Apicultorul isi dezvolta familiile de albini, iar proprietarul de rapita va avea o roada mai bogata in urma polenizarii.

Rodica BARSAN, APICULTOR: “Ca sa intarim familiile sa stimulam ponta reginei de a avea puieti la culesul general de la salcam. Rapita are de castigat foarte mult deoarece se polinizeaza prin insecte”.

Apicultorii spun ca albinelor le plac florile de rapita. Culturile intinse de rapita fiind un adevarat rai pentru ele, de unde culeg mari cantitati de polen si nectar.

Rodica BARSAN, APICULTOR: “Cel mai mare miros de nectar il produce rapita. Albina il simte la cinci kilometri. Am socotit ca ea dimineata s-a trezit soarele a batut si ea s-a pornit la lucru ”.

Pentru familia Barsan lanul de rapita a devenit a doua casa. De mai bine de o saptamana, apicultorii intalnesc rasaritul soarelui langa stupii de albini.

Rodica BARSAN, APICULTOR: “Venim in toata ziua aducem apa vedem cum este culesul. Intre orele 11 si 13 lucreaza cel mai bine la rapita. “

Mierea de rapita are un gust deosebit spun apicultorii. Totodata are si calitati terapeutice. Familia Barsan spera sa adune in jur de 5 kilograme la stup.

Rodica BARSAN, APICULTOR: “80% este mai multa zaharoza, dar este foarte buna pentru rinichi."

Oamenii povestesc ca initial apicultura era o indeletnicire de familie, cu timpul insa s-a transformat intr-o pasiune.

Rodica BARSAN, APICULTOR: “Am avut o cadere de sanatate fiind la institutul Seceneva de la Moscova mi-a spus ca daca o sa va ocupati cu albinele o sa traiti mult. Si probabil frica asta m-a facut sa intervin si in timp am devenit un fanat.”

Apicultorii spun ca viata in stup este un adevarat miracol. Este bine organizata. Asa ca guvernatii ar avea multe de invatat.

Rodica BARSAN, APICULTOR: “Ele sunt stat superior organizat ca daca se va organiza si statul asa s-ar organiza totul si probail vom fi cei mai bogati”.

Dupa extragerea mierii de rapita stupurile vor fi duse intr-o padure de salcam. Un kilogram de miere de rapita costa in jur de 55 de lei. In total familia Barsan are 40 de stupuri de albini.