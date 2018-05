Rocada neasteptata la Apa Canal. Veronica Herta si-a dat astazi demisia si tot astazi a fost numit un functie un nou director. Chirtoaca sustine ca aceasta a fost scoasa abuziv cu presiuni si amenintari de catre Plahotniuc - VIDEO

Veronica Herta a scris astazi intr-o postare pe facebook ca si-a dat demisia din functia de director “Apa-Canal Chisinau“ intreprendere pe care a condus-o timp de doi ani. Aceasta mentioneaza ca nu s-a tinut niciodata de functii.

“Demnitatea mea este mai presus. Nici in concediu de boala artificial, cum fac altii, nu am de gand sa ma duc. Ma dau la o parte."

In scurt timp si fostul primar Dorin Chirtoaca, care a numit-o in functie pe Veronica Herta a postat un mesaj pe facebook in care il acuza pe Vlad Plahotniuc ca a t-o afara pe Herta prin amenintari pentru a-si pune in loc omul sau.

“Domnule Plahotniuc, eu am numit-o pe Veronica Herta director la Apa-Canal, dumneata ai capacitate, curaj, barbatie sa iesi acum si sa spui ca ai scos-o abuziv, cu presiuni si amenintari pe Veronica? Sau sa iasa macar cineva in locul dumitale sa zica ca a scos-o si il pune pe Valeriu Mesca.Cine din Primarie si-l asuma pe Valeriu Mesca? Nimeni, pentru ca nu e de acolo. E de la PD."

Pe parcursul zilei, servciu de presa Apa Canal a venit cu un comunicat in care se mentioneaza ca astazi la adunarea generala a actionarilor din care fac parte consilieri municipali a fost numit in functia de directo Valeriu Mesca, fost director a Fabrici de Sticla din Chisinau.

Nadejda FOTESCU, OFITER DE PRESA “APA CANAL”, CHISINAU: “Astfel s-a luat act de demisia a Veronicai Herta si fost numit nou director., acesta nu are apartinenta politica.”

Astazi a fost inlocuiti si 3 sefi de subdiviziuni din cadrul intreprinderii. Veronica Herta a venit functia de director Apa Canal in anul 2016, atunci cand intreprinderea se afla in faliment. La ultima conferinta de presa Herta anuntase ca pentru anul 2017 intrepredirea a obtinut un profit de 10 milioane de lei, pentru prima data in ultimii ani.