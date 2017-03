Roger Federer l-a distrus pe marele rival Rafael Nadal. S-a calificat in sferturile turneului de la Indian Wells dupa ce a castigat partida cu scorul de 6 la 2 si 6 la 3 - VIDEO

Nadal a cautat revansa in fata lui Federer, dupa finala pierduta de la Australian Open. Elvetianul a fost, insa, prea bun pentru iberic. Federer a controlat jocul si l-a tinut mereu pe Nadal la distanta, pe tabela de scor. Roger a luat 2 game-uri pe serviciul advers, in primul set, si tot atatea in al doilea set. La final, a fost 6 la 2 si 6 la 3 pentru Federer, care s-a calificat in sferturi la Indian Wells.

Federer a redus din diferenta in duelurile directe cu Nadal. Spaniolul conduce cu 23 la 13. In etapa urmatoare, Federer va da piept cu Nick Kyrgios. Australianul a produs surpriza, reusind sa-l elimine pe sarbul Novak Djokovic. Kyrgios s-a impus cu 6 la 4 si 7 la 6.

Campionul turneului Masters de la Indian Wells se va imbogati cu aproape 1 milion 176 de mii de dolari.