Romania isi sarbatoreste astazi Ziua Nationala. La Bucuresti, mii de militari au participat la o parada grandioasa. Sute de tancuri si sisteme de rachete au trecut pe sub Arcul de Triumf - VIDEO

Ceremonia militara de la Arcul de Triumf de la Bucuresti a inceput odata cu aparitia presedintelui, Klaus Iohannis. A fost intonat imnul Romaniei si s-au tras 21 de salve de tun.

„ Sa traiti“

Elicopterele, care au survolat cerul, au dat tonul paradei. Zeci de aparate de zbor, intre care Mi-8 si Mi-16, au oferit un moment unic.

Au urmat avioanele, care au zburat atat de aproape de sol, incat spectatorii au spus ca parca au simtit vibratia lor. Pe langa cele romanesti, la parada au participat si avioane canadiene, F-18, care asigura si spatiul aerian al Romaniei.

Spectacolul a continuat la sol. Tehnica militara a trecut pe sub Arcul de Triumf. Peste 200 de blindate au fost demonstrate. Au defilat vehicule Humvee, care au venit cu dotari noi anul acesta. Unul dintre cele mai asteptate momente a fost aparitia noilor transportatoare Pirahna 5.

Un scurt moment de protest a avut loc in momentul in care pe sub Arcul de Triumf au trecut efectivele Jandarmeriei. Oamenii prezenti acolo s-au intors cu spatele si au inceput sa-i huiduie, amintind astfel de protestul din 10 august, cand sute de manifestanti au primit ingrijiri medicale, dupa ce jandarmii au folosit gaze lacrimogene.

Peste 4 mii de militari din Romania au defilat in pas cadentat la parada, dar si alti 500 din diferite tari, cum ar fi: Canada, Grecia, Italia, Portugalia, Polonia, Letonia, Turcia, Statele Unite si Republica Moldova. Cei prezenti au admirat uniformele trupelor din alte state.

Muzica militara a rasunat pe tot parcursul demonstratiilor, care s-au incheiat odata ce comandantul paradei, Adrian Tonea, s-a inclinat in fata oficialilor. 1 decembrie a fost adoptata Ziua Nationala a Romaniei in 1990, fiind promulgata de fostul presedinte Ion Iliescu.