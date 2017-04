Rosii sau multicolore, ouale vopsite nu pot lipsi de pe masa de Pasti. Doar ca atentie atunci cand alegeti colorantii. Unii pot fi periculosi - VIDEO

Vanzatorii spun ca vopseaua se vinde bine, iar preturile au crescut fata de anul trecut.

"De la 80 de bani la un leu si 80 de bani. Anul asta am primit ceva nou. Sub forma de praf si mai avem si sub forma lichida."

"Vanzarile merg, dar fiecare cu ce s-a deprins."

Daca alegem sa coloram ouale cu ajutorul colorantilor sintetici, atunci vopseaua trebuie aleasa cu grija, recomanda specialistii.

Maria GONTA, PROF. UNIVERSITAR, DEPT. CHIMIE INDUSTRIALA SI ECOLOGICA: “Daca ne vom duce la piata si vom cumpara coloranti care stau si se vand cu gramada este foarte mare pericolul ca sa patrunda diferiti coloranti toxici”.

Chiar daca se numesc coloranti alimentari, acestia includ o lista intreaga de substante chimice la care trebuie sa fim atenti.

Maria GONTA, PROF. UNIVERSITAR, DEPT. CHIMIE INDUSTRIALA SI ECOLOGICA: “In pliculet poate fi gelifiant si conservant, precum si diferiti componenti care se introduc pentru ca vopseaua sa nu se oxideze.”

Potrivit specialistei, colorantii verzi pot provoca afectiuni gastro-intestinale, cei galbeni si portocalii influenteaza asupra cailor respiratorii. In cazul copiilor, colorantii sintetici, pot provoca alergii, hiperactivitate si deficienta de atentie. Daca vopseaua a patruns in albusul de ou, specialistii recomanda sa il aruncam si sa mancam doar galbenusul.

Maria GONTA, PROF. UNIVERSITAR, DEPT. CHIMIE INDUSTRIALA SI ECOLOGICA: “Putem vopsi ouale din coloranti de sfecla, sofranul, cu coji de ceapa, varza rosie.”

"Fac si cu coji de ceapa, dar totusi acestea sunt mai originale."

Printre cumparatori am intalnit si cei care stiu cum sa vopseasca ouale natural.

"Facem cu coji de ceapa si se primeste."

"Natural cred ca e cel mai bine."

Potrivit Centrului National de Sanatate Publica, deocamdata nu exista un regulament cu privire la tipurile de vopsea pentru oua puse in circulatie.