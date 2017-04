Rostul postului ar fi… o cresa sociala la Balti. CCF Moldova isi propune sa ajute 12 copii din familii sarace sa creasca alaturi de parinti. Oricine poate face o donatie pana de Pasti - VIDEO

Aceasta este una dintre cresele sociale deschise de CCF, singura care se afla la Balti.

Ludmila CERCHEZ, PEDAGOG: “Cel mai mic la noi are 8 luni. Iata doarme in carucior. Cel mai mare are trei ani, e o fetita cu dizabilitati.”

12 micuti care au de la cateva luni pana la trei ani sunt adusi aici in fiecare zi de parinti.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Micutii sunt la cresa de la ora 7 dimineata pana la ora 7 seara. Aici sunt ca acasa - au 3 mame la 12 copii care ii ingrijesc, ii hranesc si se joaca cu ei.”

Inga URSU, ASISTENTA MEDICALA: “Noi le suntem ca niste mame. Ceea ce facem acasa cu copiii nostri, asta facem si cu ei.”

Parintii sunt oameni care au diferite probleme, fie ca nu au un loc de trai, fie ca nu au bani cu ce sa-si intretina copiii - unii erau gata sa-i abandoneze in rezidentiat. Asa, insa, ii lasa la cresa, iar seara ii iau acasa, in timpul acesta reusind sa munceasca si sa castige un ban. Aceasta schema vine tocmai pentru a preveni abandonul copiilor.

Valeriu SLOBODEANU, DIRECTOR CENTRUL PLASAMENT BALTI: “In timp ce copiii sunt aici mama poate sa munceasca, contribuind astfel la bugetul familiei.”

12 copii plasati din Balti si din imprejurimi e mult prea putin. Familii care sunt in situatia in care nu-si pot tine alaturi copiii din cauza saraciei sunt mult mai multe.

Valeriu SLOBODEANU, DIRECTOR CENTRUL PLASAMENT BALTI: “Cereri avem de patru ori cate 12. Dar nu avem posibilitatea sa-i acceptam.”

Tocmai de aceea Ccf a decis sa deschida urmatoarea cresa la Balti. Diferenta dintre o cresa sociala si una obisnuita e ca prima accepta chiar si bebelusii de cateva luni, in timp ce la una obisnuita un copil e primit abia de la doi ani. In plus aici, parintii nu achita niciun ban.

Organizatia Copil Comunitate Familie a deschis pana acum cinci crese de felul acesta – trei dintre ele se afla la Chisinau, una la Balti, iar una urmeaza sa-si inceapa in curand activitatea la Glodeni. Pentru urmatoarea cresa care urmeaza sa fie amenajata intr-o gradinita din Balti, CCF a pornit o campanie care dureaza exact atat cat tine postul mare.

Liliana ROTARU, PRESEDINTE CCF: “Noi estimam cheltuielile la 10-12 mii de euro. Banii vor fi folositi pentru reparatia si mobilarea incaperilor, dotarea cu tehnica necesara copiilor. Din prima zi de functionare a cresei, cheltuielile de intretinere sunt luate de catre autoritatile locale.”

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Donatiile pot fi facute pana de Pasti. Procedura e foarte simpla. Intri pe site-ul rostulpostului.md si accesezi sectiunea doneaza. Aici iti alegi bucatele care iti sunt pe plac, dar la care renunti. Eu o sa-mi aleg frigarui cu legume, fructe, o cafea si dulciuri. Semnez. Introduc datele cardului si atat. Nu mi-a luat decat doua minute. In schimb, ultima saptamana de post a capatat si pentru mine un rost.”

Suma acumulata va fi dublata de Initiativa Comunitara BERD.