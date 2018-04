Rubla ruseasca in depreciere masiva. Aprecierea leului parea de neoprit. Ce impact are criza din Rusia

In doar cateva zile valoarea unor companii s-a redus la jumatate, iar rubla ruseasca a pierdut aproape 10 % din valoare.

Pe piata moldoveneasca, unde de un si ceva aprecierea leului pare de neoprit e liniste suspecta. Aparent ceea ce se intampla in Rusia parca nu ne mai afecteaza ca altadata. Efectele inca vor fi simtite.

Or, Rusia este in continuare principala sursa de remitente, iar o depreciere a rublei va lovi in sutele de mii de moldoveni ce muncesc acolo si in consecinta si in cei din Moldova.

