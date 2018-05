Rudele barbatului care s-ar fi impuscat in sediul unei institutii de creditare din capitala nu cred ca acesta s-ar fi sinucis. Ce spun oamenii legii. Detalii noi - VIDEO

"-Pentru ce avea nevoie de bani? -El cumparase un apartament mare in Chisinau si mai trebuia sa dea 12 mii de euro. El s-a dus sa ii dea si cu asta s-a terminat."

Matusa barbatului care s-ar fi impuscat in cap in oficiul de creditare acum patru zile, spune ca nepotul sau a mers acolo in acea zi ca sa returneze datoria de 12 mii de dolari. Tot ea afirma ca acesta nu avea probleme financiare.

"El nu se temea de datoria aia, el tot mergea prin Germania, printr-o parte in alta si avea cu ce sa se descurce. Eu am inteles ca el a fost batut si impuscat de altul. Foarte bravo a fost, intrebati pe oricine."

Astazi victima a fost condusa pe ultimul drum de prieteni si de familie in satul Scorteni din Telenesti, acolo unde locuia cu familia. Satenii spun ca barbatul era un gospodar, isi dorea sa devina primarul localitatii si sa deschida acolo o fabrica de uscat tutunul.

"Am fost foarte bun prieteni, vecini si colegi de casa. Il stim ca un om bun, primitor, bun la suflet, gospodari. Se spune ca nu si-a facut-o singur, dar noi nu cunoastem mai multe."

"Dumnezeu sa-l ierte, vecinul noustru. Are doi baieti bravo, unul a terminat liceul, cel mare a terminat in Romania, cica trebuia sa faca nunta in toamna."

Oamenii mai spun ca in ziua in care barbatul a mers la compania de creditare, camerele de supraveghere nu ar fi functionat. Politistii sustin, insa ca in cladire exista doar o camera de supraveghere, la intrare, iar in imagini se vede cum victima intra in edificiu.

"Cred ca a fost batut, am inteles ca la banca acolo a fost o cearta."

Socrul barbatului ne-a povestit ca acesta era ambitios si binedispus.

"A lucrat un an in Rusia. Totul timpul a fost linistit."

Desi in cazul persoanelor care se sinucid nu se oficiaza slujba, rudele barbatului spun ca au obtinut un act care le-a permis ca la inmormantare sa participe un preot.

"Ne-am uitat la act si acolo scrie ca nu s-a sinucis, dar este ucis, asa dupa cum expertiza."

Astazi am mers la compania de creditare. Acolo am gasit un angajat, insa acesta nu a vrut sa discute cu noi, nici sa ne dea numarul de contact al directorului pentru a afla ce s-a intamplat mai exact in acea zi. Potrivit politiei, familia a primit un act de deces prin care se arata doar cum acesta s-a stins prin impuscatura, iar expertiza traseologica va arata din ce unghi s-a tras.

Tragedia s-a produs acum patru zile in oficiul unei companii de creditare. Oamenii legii spun ca barbatul a luat un credit de 12 mii de dolari pe care nu l-a mai putut intoarce, iar apartamentul pe care l-a pus in gaj a fost sechestrat. In ziua tragediei, omului i s-a cerut sa elibereze locuinta si astfel a ajuns la firma de creditare. Versiunea politiei este ca acesta ar fi scos un pistol si s-a impuscat mortal in cap in fata angajatilor.