Cu frica in san si lacrimi in ochi, rudele profesorilor turci, expulzati de SIS, povestesc prin ce au trecut: "Va rog sa mi-l intoarceti pe tata", "Sotul meu a fost rapit in mod mafiot", "Au spus ca sunt oamenii presedintelui, au scos pistolul" - VI

Riza Dogan, este directorul filialei din Durlesti a Liceului Orizont. Are 44 de ani si de 20 de ani locuia in Moldova unde si-a facut si studiile, scrie newsmaker. A fost retinut de persoane in civil, joia trecuta, in timp ce iesea din casa. A doua zi pe internet a aparut o inregistrare video in care cele doua fiice ale sale roaga sa sa le fie intors tatal.

"Eu m-am nascut in Moldova si iubesc Moldova. Va rog, intoarceti-mi-l pe tata!"

Sotia acestuia a declarat saptamana trecut pentru reporterii Pro Tv ca sotul sau a cerut azil politic in Moldova.VOXtr pentru tr"Acesta este documentul care confirma ca sotul meu este solicitant de azil.

Si directorul adjunct al liceului, Hasan Karacaoglu locuieste in Republica Moldova, impreuna cu familia sa mai bine de 20 de ani. In toata aceasta perioada a lucrat la liceu, scrie Newsmaker. Are doi copii. Sotia sa ne-a povestit ca barbatul a fost retinut in drum spre serviciu

Ilknur KARACAOGLU, SOTIA: “A fost rapit in mod mafiot de catre niste oameni. De 20 de ani locuim in Republica Moldova si am facut multe pentru educatia din aceasta tara.”

Karacaoğlu a depus recent o cerere de azil politic in Republica Moldova la fel ca si colegul sau Yasin Ozdil, responsabil de relatii cu publicul la aceeasi scoala. In Moldova, Ozdil, locuia de cinci ani. Este casatorit si are doi copii. A fost singurul care a reusit sa anunte despre retinerea sa. El a scris pe pagina sa de Facebook: “Au venit in casa mea sa ma ia. Politia, ajutor!”.

La fel ca si colegii sai, si Mujdat Celebi, care activa ca director financiar, a solicitat azil politic. A venit in Republica Moldova din Turcia acum cinci ani impreuna cu familia. Celebi este casatorit si are trei copii. Printre cei expulzati se numara si directorul liceului Orizont din Ceadir-Lunga, Feridun Tüfekçi, care a locuit timp de 25 de ani in Moldova, scrie Nemwmaker.

El este singurul care s-a casatorit cu o moldoveanca. Tufekchi este printre cei care au cerut azil politic in Moldova. Acesta scria deseori comentarii critice la adresa presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan pe retelele de socializare. Sotia sa ne-a povestit despre cosmarul prin care a trecut, saptamana trecuta, cand sotul ei a fost retinut.

“Ei au intrat cu forta in casa, au sarit gardul. Cand am cerut sa se prezinte, unul dintre ei a scos pistolul demonstrativ. Au refuzat sa raspunda, spunand doar ca sunt oamenii presedintelui.“

Ulterior, aceasta a postat pe retelele de socializare o adresare.

“Ca mama, ca sotie si ca cetatean al Republicii Moldova, va rog, intoarceti-mi sotul, iar copiilor – tatal!”

Cel mai tanar profesor retinut este Huseyin Bayraktar, care a venit in Moldova acum trei ani. Are doi copii care au cetatenia Republicii Moldova. Fiica are acum doi ani, iar fiul – doua luni. Acesta a fost retinut la scoala. Hüseyin nu a cerut azil politic in Moldova, la fel ca profesorul de limba turca de la filiala Orizont din Balti, Sertif Ayri. Sertif lucreaza in Republica Moldova de trei ani.

Este casatorit si are o fiica. A fost retinut in timp ce se deplasa de la Balti la Chisinau. Familia si colegii abia spre seara au aflat ca se numara printre cei expluzati, scrie Newsmaker.

Reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne sustin ca Biroul de Migratie si Azil au avut motive sa respinga cererile de azil, care au fost depuse in aprilie.

Alina ZBANCA, PURTATOR DE CUVANT, MAI: “Motivele nu le putem explica noi pentru ca acestia prezentau pericol pentru securitatea statului. Despre respingerea cererilor acestia au fost informati. Biroul de Migratie si azil a declarat aceste persoane indezirabile in urma solicitarilor reponsabililor din securitatea statului.”

Ieri, Andrian Candu a declarat ca Biroul de Migratie si Azil a luat decizia de a-i expulza pe cei sapte profesori. Ei au fost retinuti de ofiterii SIS pe 6 septembrie si declarati indezirabili pe motiv ca ar avea legatura cu o grupare islamista.

Acum, acestia s-ar afla in diferite penitenciare din Turcia, spun avocatii lor. Potrivit Anticoruptie.md, acestia risca o pedeapsa de cel putin sase ani si jumatate de inchisoare in cazul in care se dovedeste ca sunt afiliati ori au finantat miscarea Gullen sau trei ani si trei luni, doar daca au fost simpatizanti.