Rudele fetitei de 9 ani, care s-a stins dupa ce a fost lovita de o masina, sustin ca la volan era primarul de la Sculeni si conducea cu viteza excesiva: "Fetita era aruncata la 30 de metri, iar masina ce botita e" - VIDEO

Nenorocirea a avut loc ieri dupa-amiaza pe soseaua Ungheni-Sculeni, drum care trece prin Blindesti.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Rudele afirma ca fetita venea de la o matusa si se intorcea spre casa. Martorii sustin ca soferul ar fi vrut sa faca o depasire, moment in care a lovit in plin fetita, care se deplasa pe bicicleta, pe marginea drumului. Deocamdata, nu e clar de ce nu a observat-o in conditiile in care drumul este drept.”

Masina care a lovit fetita apartine primariei Sculeni. Rudele sustin ca soferul ar fi avut viteza mare, intrucat corpul copilei a fost aruncat la aproximativ 30 de metri de locul impactului.

”Am gasit la 5 metri de bicilceta papucul fetitei, iar de la papuc scaunelul bicicletei. Fetita la 30 de metri era aruncata. Sa vedeti masina ce botita era, parca a fost o lovitura in zid.”

”De la scoala drept la mine a venit. A mancat, s-a jucat 5 minute, cand ies afara Denisa nu era in ograda. 07:10 Noi suntem aproape si nu e prima oara cand iese la trasa.”

”In 40-70 de km, masina, putin ai calcat frana si indata o opresti, ea sarmana a fost trasa sub masina. Aici trebuie sa mergi cu 50 la ora, e sat.”

Imediat dupa impact, cativa martori au suprins momentul in care soferul primariei Sculeni trece testul de alcoolemie la fata locului si spune ca regreta cele intamplate.

Apropiatii sustin, insa, ca la volan ar fi fost primarul localitatii, care incearca acum sa musamalizeze cazul. Primarul respinge acuzatiile.

”Numai el e la volan, nu incredinteaza nimanui masina. Eu ii spuneam, domnule primar, ati omorat fetita, de ce nu ma linistea sa-mi spuna ca nu am fost eu la volan.”

Vasile CASIAN, PRIMAR SCULENI: ”E voia lor sa spuna ce le vine prin cap, la emotii. -E adevarat ca dvs obisnuiti sa conduceti masina primariei? -Marea majoritate a cazurilor si eu o conduc. Eram la birou, eram in sedinta de lucru pentru ca pregatim sarbatoarea hramul satului.”

Viceprimarul ne-a spus astazi ca masina era condusa de soferul primariei si ca el se afla in dreapta sa. Impreuna se pornisera la Ungheni intr-o deplasare de serviciu.

Ion TARTA, VICEPRIMAR SCULENI: “Mergeam cu 60 la ora. A depasit-o un camion, intre camion si noi era mai mult de 40 de metri. La o distanta de 10 metri ea a cotit in partea stanga, soferul nu a reusit sa franeze. -La 50 de km/h reusesti sa franezi, nu a fost tarat? -Putin.”

Rudele vor sa li se faca dreptate.

”Cand a fost dusa fetita la morga, vine o doamna cu aparatul. Zic, dupa cat timp veniti voi, bicicleta e stransa de pe traseu, masina e incarcata pe evacuator, fetita nu e. Unde e dreptatea. S-a apropiat un domn si a zis tu chiar fotografiezi, filmezi.”

Parintii micutei muncesc de trei luni in Polonia, iar fetita si fratele ei de 11 ani au ramas in grija bunicii. Familia este devastata de durere, dar si ingijorata de starea mamei, care asteapta al treilea copil.

"Mama fetitei e insarcinata, a doua luna. Seara s-au pornit de acolo, la amiaza trebuie sa ajunga.”

Pe 4 octombrie Deonisia urma sa-si sarbatoreasca ziua de nastere, iar pentru 6 octombrie era programata cumetria ei.

”Lenta aceasta si-a ales ea, a vrut sa fie insemnata. Invata si cantecul pentru nanele ei, acolo sunt darurile deja cumparate. Invitatiile deja. Iata ce cumetrie si-a ales. O fetita vesela si energica."

Parintii urmau sa ajunga in tara sambata ca sa pregateasca sarbatorile, dar vin astazi ca sa organizeze funeraliile. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal. Soferul a fost retinut pentru 72 de ore, iar potrivit politiei acesta si-a recunoscut vina. El risca pana la 7 ani de inchisoare.