Rudele unui barbat decedat in penitenciarul 13 acuza autoritatile de moartea acestuia. Administratia sustine ca el s-a stins de pneumonie - VIDEO

Rudele afirma ca barbatul ar fi fost retinut acum doua saptamani, pentru ca se luase la harta cu agentii de patrulare. Polistitii l-ar fi amendat pentru depasirea limitei de viteza, iar el nu ar fi fost de acord. Dupa cele 72 de ore petrecute la inspectoratul Ciocana, acesta a priit 30 de zile de arest in izolator la penintenciarul 13.

Veaceslav BOSTOVOI, UNCHIUL VICTIMEI: “Noi vrem să înţelegem cum este posibil ca un bărbat de 31 de ani, pentru că a depăşit limita de viteză, să moară în penitenciar.”

Tatal afirma ca timp de o saptamana cat a stat fiul sau in inchisoare, oamenii legii I-ar fi permis sa-l vada o singura data.

Ion BRAGUTA, TATAL: “Eu m-am apropiat de el avea un halat alb si masca alba, l-am acuprins si am inceput a plange, el nu a spus nimic, nici un cuvant. Un minut nu am stat acolo. Minutul trei.”

Acolo, barbatul nu ar fi mancat sase zile.

Ion BRAGUTA, TATAL: “Eu nu stiu de ce nu manaca nimic, ca el trebuie de il luat si de il dus la spital.”

Dupa o saptamana, tanarul ar fi murit in conditii suspecte, iar in certificatul de deces motivul ar fi pmneumonie. Medicii legisti le-ar fi spus rudelor ca acesta a decedat pe 25, si nu pe 26 august cum spuneau responsabilii de la penitenciar. Ba mai mult, familia barbatului a fost anuntata dupa trei zile de la moartea acestuia.

Veaceslav BOSTOVOI, UNCHIUL: “De la început vorbeau de insuficienţă cardiacă, apoi pneumonie.”

O cu totul alta versiune vine din partea politiei. Oamenii legii afirma ca barbatul ar fi fost retinut la Chisinau din cauza ca a fost urmarit de la Orhei pana in capitala, iar cand a tras pe dreapta, ar fi insultat politistii. Acestia mai spun ca barbatul de 31 de ani nu ar fi stat in celula penitenciarului ci in spitalul acestuia doar ultimele doua zile din viata.

Inainte de a fi adus acolo, ar fi fost internat la psihiatrie mai multe zile pentru expertiza. Avocatul victimei insa afirma ca asta nu e adevarat. Acum rudele acestuia vor depune o plangere la procuratura.