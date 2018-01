Rudele unui barbat din Causeni acuza politistii si medicii de moartea acestuia. Fiind baut s-a urcat pe un moped, a fugit de politie, s-a rasturnat, s-a lovit la cap si a ajuns la spital. Ce s-a intamplat mai departe - VIDEO

“ - El era om simplu. Venea de la manastire acasa. De ce l-ati fugarit? - Noi l-am stopat."

Era in jurul orei 17, pe 13 decembrie, cand barbatul de 57 de ani se intorcea de la o manastire, unde lucra. Rudele spun ca el se deplasa cu un moped, pe care l-a primit de la manastire. Recunosc ca nu avea acte si era baut. La un moment dat, acesta ar fi fost observat de cativa politisti, care s-au luat dupa el.

“El se deplasa haotic. Nu avea cascheta. “

Fiind urmarit de politisit, barbatul ar fi pierdut controlul ghidonului si s-a rasturant, lovindu-se puternic la cap. Atunci, oamenii legii au chemat ambulanta, iar potrivit felcerului barbatul a refuzat sa fie internat. Spre dimineata, starea lui s-a inrautatit, asa ca rudele l-au transportat la spital.

Ion CIOBANU, PURTATOR DE CUVANT, SPITALUL DIN CAUSENI: “Dupa constatarea unui traumatism cranio-cerebral s-a apelat pe linia aviatiei sanitare la neurochirurg care a efectuat o interventie chirurgicala. Pacientul intrase in coma cerebrala.”

Timp de 11 zile barbatul s-a aflat in coma. De Craciun, pe 25 decembrie, el s-a stins.

Nadejda NASTAS, SOTIA: “Mi-a spus ca nu au mai putut face nimic si ca a murit. “

Rudele ii acuza pe politisti de cele intamplate si spun ca barbatul s-a lovit la cap, fiind nevoit sa fuga, intrucat a fost speriat de oamenii legii.

Nadejda NASTAS, SOTIA: “M-a sunat si mi-a spus ca politistii m-au fortat sa opresc de 3 ori. Va spun asa taraneste. A zis ca a cazut si si-a spart capul. A inceput sa planga pe telefon. Tot drumul a vomitat.”

Rudele mai spun ca felcerul de pe ambulanta, vazand starea barbatului, trebuia sa il duca la spital. In replica acesta sustine ca nu putea sa o faca fara acordul pacientului, dar nu a putut sa prezinte niciun document care ar confirma refuzul internarii.

Victoria NASTAS, FIICA: “Ne-au spus ca macar trebuia sa-l coasem, dar aici ne spune ca spitalizare nu trebuia. Bine ca au reusit sa-l aduca repede aici si sa-i faca testul de acoolemie."

Responsabilii de la politie sustin ca nu exista vreun motiv de a porni o ancheta. Potrivit expertizei medico-legale, barbatul a suferit o contuzie cerebrala. Testul de alcoolemie a aratat ca el era baut si avea in aerul expirat aproape 0,50 de miligrame de alcool per litru, adica de trei ori mai mult decat norma admisa de lege. Barbatul de 57 de ani a lasat in urma cinci copii.