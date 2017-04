1600 de biserici au fost verificate inainte de Pasti. Pompierii sustin ca au gasit mai multe nereguli - VIDEO

Rugurile in noaptea de Pasti sunt interzise, anunta pompierii. Cu toate acestea, constienti ca oamenii nu vor respecta regula, salvatorii ii roaga macar sa ia stingatoare atunci cand se pornesc sa dea foc cauciucurilor. Totodata, indeamna parintii sa nu le permita copiilor sa tina lumanari aprinse in biserica. In ultimele zile, pompierii au verificat aproape 1600 de biserici.