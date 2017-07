Rusia cere explicatii Romaniei dupa ce avionul in care se afla Rogozin nu a putut survola spatiul aerian din tara vecina pentru a ajunge la Chisinau. Filmul evenimentelor - VIDEO

Rusia a protestat fata de decizia Bucurestiului de a interzice unui avion de linie pe ruta Moscova-Chisinau in care se afla vicepremierul rus Dmitri Rogozin sa survoleze teritoriul Romaniei. Ministerul rus de externe a calificatacest incident drept o "provocare deliberata", care aduce un prejudiciu serios relatiilor bilaterale. Diplomatia rusa a solicitat autoritatilor romane sa efectueze o investigatie minutioasa a celor intamplate si sa ofere partii ruse o explicatie. Dupa mesajul de ieri de pe twiter, astazi pe facebook Dimitrii Rogozin a cerut ca Moscova sa ia masuri dure.

Dmitrii ROGOZIN, VICEPREMIERUL RUSIEI: “Cascadoria rusinoasă a românilor şi Guvernului moldovean necesită analiză atentă şi contramăsuri usturătoare, calculate precis. (...) Modul nostru de a fi liberi şi puternici va fi cea mai bună reacţie la sancţiuni şi la acţiuni murdare. Vom decide cum să eliminăm aceste creaturi mârşave", a scris Rogozin pe facebook.

Ministrul Apararii Nationale, Adrian Tutuianu, a calificat sambata drept "absolut nepotrivita" reactia vicepremierul rus Dmitri Rogozin, dupa ce Romania nu a fost de acord ca avionul in care se afla acesta sa traverseze spatiul aerian al tarii noastre, informeaza Agerpres.

Ministrul Aparari Nationale de la Bucuresti a calificat absolut nepotrivita amenintarea vicepremierului rus. Nemultumit, ca Rogozin nu a mai ajuns la Chisinau, Igor Dodon a anuntat ieri pe o retea de socializare ca nu va participa la manifestatiile care au avut loc astazi la Tighina, la 25 de ani de la incheirea conflictului de pe Nistru. Intr-un comunicat al guvernului se arata ca aceasta aniversare constituie o sarbatoare cu lacrimi in ochi, iar pentru marcarea acestui eveniment mai potrivit ar fi sa fie coborte drapelele in berna. Liberalul Mihai Ghimpu s-a bucurat ca Rogozin nu a fost lasat sa ajunga la Chisinau.

Vizita vicepremierului rus Dmitri Rogozin la Chisinau si apoi in stanga Nistrului e esuat ieri din cauza refuzului Romaniei de a permite avionul de linie in care se afla, sa traverseze spatiul sau aerian. Pe motiv ca Rogozin este unul dintre oficialii rusi care au interdictie de calatorie in Uniunea Europeana. Avionul s-a intors la Minsk, dupa care vicepresedintele Rogozin a pornit spre Moscova cu un zbor regulat. Acum o saptamana, autoritatile de la Chisinau i-au interzis lui Rogozin sa vina in tara noastra cu un avion militar.