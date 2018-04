Rusii au protestat nemultumiti de blocarea Telegram pe teritoriul tarii lor. Mii de oameni au iesit in strada pret de cateva ore si au cerut autoritatilor sa-si schimbe decizia - VIDEO

“Putin-hotul! Putin-hotul! “

Potrivit organizatorilor, la Moscova au protestat peste 12 mii de oameni. Totusi, politia sustine ca ar fi vorba doar de 7 mii. Oamenii s-au aratat indignati de faptul ca Telegram a fost blocat in Rusia.

“Propaganda in televiziune trebuie sa dispara!-Da! - Noi creem economia. Noi cream politica. -Noi decidem de ce avem nevoie si de ce nu. “

In fata multimii a iesit si principalul opozant rus, Aleksey Navalnii, care a indemnat oamenii sa nu ramana indiferenti la deciziile aspre luate de Moscova, in ultima perioada. Dupa ce a fost blocat Telegram, cei de la Roskomnadzor spun ca vor inspecta si Facebook-ul.

“Acesti oameni ne spun ca ne comportam urat pe internet, asa ca veti fi lipsiti de el. Nu voi tolera asta! “

Protestul a durat cateva ore, timp in care oamenii au lansat in aer avioane de hartie, in sustinerea accesului liber la internet.

“Intelegem cine sta in spatele deciziei de a bloca Telegram. Desigur, aceasta decizie a fost convenita personal cu Putin.“

Acum doua saptamani, Rusia a blocat Telegram, dupa ce compania a refuzat solicitarea Serviciului Federal de Securitate de a permite accesul la mesajele utilizatorilor rusi.