Ruslan Codreanu va asigura interimatul functiei de primar al capitalei. Andrei Nastase a declarat ca se pregateste venirea unui viceprimar care ulterior ar putea prelua interimatul - VIDEO

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Deocamdata, da sunt eu desi spuneam saptamana trecuta ca e ultima sedinta pe care o conduc. Am ramas si eu surprins de evenimentele care s-au developat.”

Acum doua saptamani Ruslan Codreanu anunta solemn ca aceasta este ultima sedinta prezidata de el. Ulterior intr-un interviu pentru PRO Tv, Codreanu spunea ca cel mai probabil nu va accepta sa asigure intermatul in cazul in mandatul lui Andrei Nastase, nu va fi validat.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Eu am zis ca nu vrea sa raman, m-as face director de gradinita desi nu stiu daca trec toate calificarile. Eu asigur interimatul si nu aspir sa devin primar, primar general si ales este Andrei Nastase.”

Codreanu, care este membru PPEM, partid condus de Iurie Leaca si care este la guvernare impreuna cu PD, spune ca s-a razgandit in urma discutiilor cu unii consilieri municipali.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Dar atat timp cant sunt responsabil de domeniul social voi duce si interimatul, m-am consultat cu societatea civila, iclusiv cu secretarul consiuliu Domnul Talmaci. Pana la alte situati sau decizii.”

Codreanu sustine ca va asigura interimatul pana cand va fi luata o alta decizie, dar nu a mentionat despre ce este vorba. In aceasta dimineata, liderul PPDA Andrei Naste a anuntat intr-un live pe facebook ca deja se pregateste venirea la primarie a anui vames, care ulterior ar putea prelua functia de primar interimar. Ruslan Codreanu spune ca acesta sunt doar speculatii.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Daca ma bazez pe da daca, daca cum ar fi fost, am fost martori cand s-a speculat in spatiu public ca s-ar intoarce doamna Silvia, ele nu ma afecteaza pe mine, ci afecteaza activitea intregii primarii, situatia este confuza si recunosc.”

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR, CHISINAU: “Credeti ca la originea fiecariei decizii stau eu. Nu cunosc, nu am discutat, nici Domnul Codreanu.

Ruslan Codreanu a fost numit viceprimar pe probleme sociale in luna noiembrie, printr-o dispozie a lui Nistor Grovazu aproape in acelasi timp cand Silvia Radu a devenit primar interimar. Alegerile din 3 iunie din Chisinau, castigate de Andrei Nastase au fost declarate nule de catre instanta de judecata, din cauza unui live facut de Nastase in care acesta indemna oamenii sa iasa la vot.