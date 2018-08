Ruta de microbuz nr. 126 din capitala isi sisteaza definitiv activitatea, iar altele opt ar putea avea aceasi soarta. Motivul - nu sunt soferi si nici unitati de transport - VIDEO

Ruta de microbuz 126, care uneste sectorul Posta Veche de Buicani, risca sa fie sistata din motiv ca doar cinci microbuze circula la moment. Problema este lipsa soferilor experimentati. Nicolae Bejan de 8 ani transporta pasageri in capitala, iar acum este ingrijorat ca va ramane fara lucru.

Nicolai BEJAN, SOFER RUTA 126: "Sunt putine. Pe toate le-au scos. O sa cautam in alta parte de lucru ce sa mai facem? Ne pare rau, ne-am deprins cu colectivul. Sunt putine masini, oamenii se plang."

Nici pasagerii nu sunt prea multumiti ca va fi sistata ruta.

"Eu consider ca este rau sa sistezi o ruta. Oamenii se deprind sa se deplaseze. Oamenii se deprind sa circule si pe urma totul se schimba. Copii cunosc cum circula microbuzul si cunosc in ce microbuz sa se urce pentru a ajunge unde au nevoie."

"Aici lucreaza oamenii de la Buicani si ei vin de dimineata. Ele si asa sunt rare, dar daca o sa le scoata, apoi nu stiu. De acolo nu ai cu ce veni pana aici. Este unicul trnsport care vine de la Buicani direct la Doina."

O alta ruta, care risca sa dispara in timpul apropiat este 189, deoarece sunt doar patru microbuze. Oamenii spun ca asteapta chiar si cate o ora in statie, iar uneori renunta si aleg sa mearga cu troleibuzul.

"Azi dimineata cand am venit am inteles ca s-au redus din curse, nu mai sunt soferi care sa monitorizeze circulatia pe ruta 189."

"Ruta 189 merge tare neregulamentar. Daca circula o data la jumatate de ora, atunci cu mare placere as merge. E un transport direct la Botanica, dar asa sunt nevoit sa merg cu doua troleibuze."

"Nu mai putin de 40 de minute sau o ora astepti transportul. Iar intre doua microbuze diferenta poate ajunge pana la o ora."

Seful interimar al Directiei Transport sustine ca din 2015 si pana in prezent s-au retras de pe rute 800 de unitati de transport. Risca sa-si sisteze activitatea in orice moment rutele: 101, 114, 154, 172, 178 si 188.

Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIA TRANSPORT, CHISINAU: "Soferii lucreaza mai mult si din acest motiv mai prost. Un alt motiv ar fi tariful jos pentru calatorie."

Potrivit lui Butucel, din cauza tarifului necorespunzator, in ultimii ani scade rentabilitatea economica a rutelor de microbuz. Operatorii nu mai investesc in intretinere si reinnoirea parcului de microbuze. In aceste conditii, spune Vitalie Butucel, este necesar de marit numarul de autobuze si troleibuze care circula pe rutele municipale.