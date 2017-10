Judecatoria Chisinau va avea sediul in cladirea unde pana nu demult era Ministerul Agriculturii. Decizia a fost luata in cadrul sedintei Guvernului: "este cea mai ieftina varianta"

Vladimir CEBOTARI, MINISTRU AL JUSTITIEI: “In aceasta cladire urmeaza in urmatorii 2 ani si jumatate sa fie create toate conditiile necesare. Ne permite sa specializam instantele de judecata, ne permite sa facem o claritate mai mare pentru cetateni, asa cum instantele vor fi amplasate intr-un singur loc.”

Astfel, toti cei peste 150 de magistrati din tara vor activa la un loc, iar fuziunea se va produce pana in anul 2019. Potrivit ministrului, judecatorii vor avea la dispozitie o cladire cu suprafata de aproape 2 mii de metri patrati si un garaj de peste o suta de metri patrati. In prezent, judecatoria Chisinau isi desfasoara activitatea in 5 sedii. Potrivit autoritatilor, cladirile in care activeaza acum instantele vor fi ocupae pe viitor cu alte institutii ale statului.