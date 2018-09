S-a cantat in franceza, engleza, turca sau italiana, la liceul Gheorghe Asachi. Elevi de la mai multe licee au sarbatorit in felul acesta Ziua Limbilor Straine - VIDEO

Festivalul limbilor straine a fost deschis de Tudor Cerchez, elev la liceul Gheorghe Asachi cu un fragment din opera lui Mozart, dupa care rasunat o piesa in romana.

"Ziua limbilor Europene este foarte importanta pentru noi. Dar mai ales limba romana, de aceea am adus un omagiu limbii romane. Limba romana este importanta pentru noi si limbile straine sunt foarte frumoase."

Cea mai mica participanta la festival este Ana-Maria Advahov, fiica lui Vasile Advahov. La cei cinci ani, fetita a cantat o piesa in limba engleza. Desi abia a inceput sa studieze engleza, se descurca de minune.

Ana-Maria ADVAHOV: "Unde ai invatat limba engleza? -De la invatatoarea mea si mama mea tot m-a invatat. Asa si m-am invatat."

Aceste doua eleve invata la liceul Dante Alighieri si au cantat in italiana. La festival participa deja de trei ani, deci au experienta.

"Este o sarbatoare foarte importanta si liceul nostru este unul romano-italian, deoarece este forumul limbilor Europene. Este un gest frumos din partea noastra."

Olga este in clasa a patra si studiaza la liceul romano-ucrainean. Ea a venit imbracata in costum national.

Olga HEMELIOVSCAIA, ELEVA LICEUL TEORETIC "MIHAIL COTIUBINSCHI": "Eu am cantat despre cum este la noi, in Ucraina. Acolo se spune despre aceea ca raul curge, oamenii se strang in camp, cosesc iarba si graul."

Lavinia este cunoscuta dupa ce a participat la Vocea Romaniei si a ales echipa lui Smiley. Astazi a venit sa reprezinte liceul Orizont. A imbracat un cardigan traditional turcesc si a cantat o piesa de suflet.

Lavinia RUSU, ELEVA LICEUL TEORETIC "ORIZONT": "Piesa pe care am interpretat-o este din repertoriul unui artist turc Colpa. Este o piesa profunda cu un sens pronuntat si a fost compatibila cu evenimentul."

Festivalul limbilor europene este organizat de noua ani la liceul Gheorghe Asachi din capitala, acolo unde elevii studiaza intens franceza.

Boris VOLOSATII, DIRECTOR LICEUL "GHEORGHE ASACHI": "Institutia noastra de cativa ani sarbatoreste aceasta mare sarbatoare. Astazi in lume se vorbesc sapte mii de limbi."

In Republica Moldova sunt 11 licee cu predare in doua limbi, dintre care opt sunt romano-franceze.