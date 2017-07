S-a dat drept o asistenta sociala si i-a furat banii din casa. O batrana din Causeni a fost jefuita: “Mi-a spus sa-i aduc o cana cu apa, iar in acel moment s-a dus in camera si a luat totul“ - VIDEO

Natalia TITIRENCO: “Ea ma striga Natasa? Zic: De unde ma stii? Hai ca trebuie sa scrii o cerere ca ai primit 4 cuburi de lemn.“



Batrana spune ca nu a inteles initial ca totul este o momeala. Femeia necunoscuta, care s-ar fi prezentat drept o asistenta sociala, a spus ca transportatea lemnului pana in curte costa 200 de lei.

Natalia TITIRENCO: “Mi-a spus sa-i aduc o cana cu apa. In acel moment s-a dus in camera si a luat totul. Am ramas cu una de 20.“





Dupa ce a vazut ca i-au disparut 600 de lei, batrana a sunat la directia asistenta sociala din sat. Lucratorii i-au spus ca nu au trimis pe nimeni la ea.



“I-am spus sa cheme politia. Am preintampinat-o sa nu deschida usa nimanui.“



“A fost la mai multe femei, dar nu erau singure acasa si nu au putut sa fure.“

Vecinii spun ca au vazut femeia care ar fi jefuit batrana de mai multe ori in acea zona.

“Noi eram acasa, nici nu am auzit. Se vede ca cineva ii indreapta la batranii singuri, pentru ca a intrebat de cineva unde traieste batrana. Cum se poate asa ceva.”



Politia din Causeni investigheaza cazul, insa deocamdata nu exista vreo persoana suspecta.