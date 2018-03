S-a dat start sezonului de flescaiala. Zapada se topeste, iar drumurile arata ca niste mocirle. Pe acoperisurile blocurilor, turturi uriasi s-au format si pot cadea in orice moment. Ce spun autoritatile - VIDEO

Turturii formati pe acoperisurile blocurilor din capitala s-au transformat in adevarate unelte gata sa sfredeleasca trotuarul.

„Ne este frica, este o problema care trebuie rezolvata. Incercam sa-i ocolim pentru ca nu avem de ales.”

„Autoritatile ar trebui sa ia atitudine, cand se topeste poate sa cada un turture intreg.”

„E foarte periculos. Stapanii incaperilor trebuie sa se ocupe.”

Angajatii unui magazin de pe bl Stefan cel Mare s-au adresat la primarie si au cerut ajutor. Le este frica sa mearga pe langa cladire in conditiile in care, acum cativa ani in acest loc un om a murit dupa ce a fost lovit de un turture.

„Ne facem griji pentru clientii care vin in magazinul nostru. Aici s-au format turturi asa ca ne-am adresat la 902 unde ne-au spus ca trebuie sa ne plangem organelor abilitate. Nimic nu se face.”

Administratorul blocului sustine ca dimineata a pus cateva anunturi prin care atentioneaza oamenii despre pericol, acestea au fost, insa, rupte.

Eugen PETROV, ADMINISTRATOR BLOC: „Vreau primaria sa ajute, sa vina specialistii, eu sunt gata sa platesc. De cate ori m-am adresat la primarie, ca administrator imi este frica in fiecare an.”

Daca sanatatea pietonilor este pusa in pericol, nervii soferilor sunt pusi la incercare. Agentii economici care isi curata trotuarele, arunca zapada direct pe carosabil, facand circulatia si mai dificila.

Centrul capitalei a fost paralizat astazi timp de mai multe ore de ambuteiaje. Un accident produs strada Puskin a tinut masinile in coloana.

„Timp de o ora am parcurs ceea se in mod obisnuit fac in jumatate de ora.”

„La 40 de minute de la Puskina pana aici.”

Daca ieri mai multe troleibuze s-au defectat pe drum din cauza gerului, azi – alte probleme. Un troleibuz de pe ruta numarul 24 a lovit doua masini din fata. Un barbat din capitala s-a bucurat, totusi, de vremea iernatica. De parca ar fi fost la munte, si-a scos schiurile pe strazile din oras.

Totusi, muntii de zapada claditi in centrul capitalei ii deranjeaza pe multi oraseni care cred ca ar trebui evacuate.

„Foarte urat. Trebuia de mult duse de aici. Noua conducere a primariei lucreaza slab, daca pana in prezent nu a reusit sa duca tot de aici.”

In suburbii autospecialele nu prea au ajuns. Am surprins o femeie impingandu-si cu greu caruciorul prin zapada. Batranii se chinuie si ei sa strabata trotuarele necuratate.

„Greu se circula.”

„Foarte greu."

Primaria capitalei a anuntat ca pe parcursul zilei au intervenit 62 de autospeciale, iar 800 de muncitori lucreaza la deszapezirea trotuarelor, a statiilor si a curtilor.