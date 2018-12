S-a dat start sezonului de... pregatiri pentru matinee. Copiii spera ca anul acesta Mos Craciun sa fie darnic - VIDEO

Video in curand.



E forfota mare in aceste zile in gradinite, unde copiii se pregatesc de intalnirea cu Mos Craciun. Au invatat cantece si dansuri si au pregatit scenetele. Fiecare stie deja ce rol va avea la serbare. Raul si Robert vor avea costume de extraterestri.

“Dar mie imi este interesant...Inceteaza sa ma contrazici trebuie sa fi precaut.” Raul cu …

Cei mici nu se lasa pacaliti usor, asa ca s-au apucat sa-l deconspire pe mosul care vine in fiecare an la ei cu desaga plina.





“Vine ajutorul mosului. “

“Mosul costumat care vine si ne da cadouri.”

Micutii spun ca au fost cuminti tot anul, asa ca lista de cadouri este lunga.

“Am scris multe jucarii lol dar chiar si ...00:30”

”41 “Un catelus ? Adevarat ? da.”

“Eu I-am scris scrisoare mosului sa-mi aduca toata colectia Hotwills si toata colectia de roboti.”

Unii insa au alte dorinte.

“Ca sa fim toata familia sanatoasa si sa traim mult.”

Startul matineelor va fi dat pe data de 20 decembrie, dupa care micutii vor avea parte de vacanta de iarna.