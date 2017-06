S-a dat startul examenelor de bacalaureat. Prima proba o vor sustine elevii care invata intr-o alta limba decat romana: plini de emotii, acestia invata si pe ultima suta de metri - GALERIE FOTO

Elevii liceului Nicolae Gogol care astazi dau examenul la limba si literatura romana, au fost surprinsi cu caietele in mana. Plini de emotii acestia invata si pe ultima suta de metri.

In timpul examenului elevii vor fi supravegheati de camerele video. Candidatii vor intra in sala doar cu un pix si buletinul de identitate. Nici foi albe pentru ciorne nu vor avea voie sa aduca. Le vor primi pe loc la solicitare. Cei care vor fi avea asupra lor copiute risca sa nu-si mai vada diploma in acest an.

Potrivit Ministerului Educatiei numarul elevilor care sunt eliminati de la examenul este in descrestere. Daca in anul 2016 au fost 103 de candidati, anul trecut numarul acestora a ajuns la 85. Totodata au fost 15 absolventi, care au trimis pe altcineva la examen, in locul lor.

Aceasta infractiune se pedepseste cu o amenda de pana la 50 de mii de lei sau inchisoare de pana la un an. Anul acesta vor fi deschise 93 de centre de bacalaureat. Primul examen de va avea loc pe doi iunie, iar ultimul pe 20 iunie.