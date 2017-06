S-a dat startul festivalului "DescOpera", de la Orheiul Vechi. Zeci de spectatori au luat loc comod pe balotii de paie si au savurat muzica clasica intr-un peisaj parca rupt din rai - VIDEO

Dupa o zi ploaiasa mai multa lume s-a refugiat aseara pe malul Rautului, pentru a-si desfata auzul cu muzica clasica.





Aseara spectatorii au ascultat orchestra Teatrului National de Opera si Balet ,,Maria Biesu” cu opera ,,Carmen” dar si unele dintre cele mai cunoscute valsuri in interpretarea artistilor de la Filarmonica Nationala.





Spectatorii s-au facut comozi pe balotii de baie si au savurat concertul in aer liber.







Si muzicienii au primit placerea de la recitalul in sanul naturii.





Pe scena din trepte vor urca 500 de artisti si intrumentisti. Festivalul “DesOpera” se va incheia maine. Pretul unui bilet pentru cele trei zile este de 300 de lei.