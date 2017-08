S-a deschis cuptorul peste Moldova. Un termometru instalat intr-o intersectie din capitala arata ca la aceasta ora, la soare, avem 51 de grade Celsius - FOTO

Un termometru instalat intr-o intersectie din capitala arata ca la aceasta ora, la soare, avem 51 de grade Celsius.

In timp ce tara noastra se afla, deocamdata, sub cod portocaliu, in Romania a fost emis cod rosu de canicula.

Astfel, meteorologii romani au emis cod rosu pentru Dolj, Mehedinti, Caras-Severin, Hunedoara, Timia, Arad, Alba, Bihor, Salaj, Satu-Mare, Cluj si Mures.

Specialistii de la noi spun ca in urmatoarea perioada si in Republica Moldova am putea avea cod rosu de canicula intrucat peste tara noastra vine un val de caldura din Africa.