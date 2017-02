S-a deschis expozitia Fabricat in Moldova. Toate produsele moldovenesti adunate sub acelasi acoperis - VIDEO

In era in care produsele eco sunt nu doar un rasfat, ci si o necesitate, astfel de alimente nu puteau sa lipseasca de la expozitie. In loc de chipsuri de cartofi, mamicile, de exemplu, le pot propune picilor altele de mere.

„Pe piata inca nu le-am scos, sa vedem cum o sa fie intrebate si dupa le scoatem la vanzari.”

Iar micul dejun poate arata exact ca in filmele americane. Cerealele insa sunt pe cat se poate de moldovenesti si chiar fara gluten.

”Cantitatea de zahar e cea recomandata de pediatru, nu sunt dulci, ii invatam de mici sa manance sanatos.”

Painea fara drojdie, coapta ca la mama acasa, cu o aroma imbietoare putea fi gasita la un stand. Pretul insa nu e la fel de atractiv. O franzela de grau de 700 de grame costa 36 de lei, iar cea din secara - ajunge la 30.

„Temperatura de macinare nu depaseste 40 de grade, ceea ce permite sa se pastreze toate vitaminele. Totul proces e natural, nu folosim adaus in afara de apa , faina si asta e tot.”

Gospodinele au facut rand si la standurile cu condimente.

“Un miros specific foarte frumos. Eu fac acasa pentru bors iarna, dar as dori sa vad si de asta. “

Condimentele aromate sunt aduse de peste mari si tari. Proportiile insa sunt calculate acasa, ca sa se potriveasca pe gustul moldovenilor.

„Moldovenii preferă bucatele tradiţionale, condimentele tradiţionale. Aşa că, condimentele puternice precum curcumaua nu sunt pe placul tuturor, ci doar a gurmanzilor.„

Astfe, de la produse alimentare, vinuri si pana la haine, mobila si utilaje agricole - de toate au putut fi gasite la Expozitia “Fabricat in Moldova”, inaugurata astazi.

" Merele, 12 lei kilogramul. Crezusem că sunt de import, dar sunt ale noastre.”

”Tot e bun, dar oleaca mai scump ca la piata, cu undeva la 5-10 lei.”

“Dintatii venim sa vedem si apou din ce o sa ne ajunga pensia.”

”De dorit mai mici dar realitatea e realitate.”

“In Moldova e greu a produci ceva si bravo la acele companii care rezista, fac cate ceva si merg inainte.”

Femeile se pot simti speciale, purtand esarfe de matase. Preturile sunt ceva mai pamantesti. De la 150 pana la 750 de lei.

„ Asta e matase naturala, o importam de la un brad renumit italian, 100 de procente naturala, pentru ca exista si matase artificiala.”

“ Adultii nu se uita la branduri, dar se uita la calitate.”

In premiera, la expozitia Fabricat in Moldova, si-au facut loc pe standuri si marfuri de peste Prut. O fabrica farmaceutica de la Iasi le propune moldovenilor medicamente la preturi mai mici decat cele din tara noastra.

“Toate preturile sunt avizate de ME si preturile inregitstrate in Bucuresti si sunt identice si in Moldova. Pt ca MS nu doreste sa-si cheltuiasca banii pe medicamente care ulterior sa le deconteze tot MS si CA de Sanatate din Romania.”

Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMAN LA CHISINAU: “Companiile romanesti vin pe o nisa de complenianitate, si nu una de concurentiala. Prezenta lor aici va contribui la insanatosirea mediului economic.”

Vizitatorii, desi multi, au fost rezervati. De la degustari insa nimeni nu s-a dat in laturi.

"O deguistatie nu refuzati? - Nu, daca ar avea si carnat ar mai merge.”

O raita printre standuri a dat si premierul.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Undei doamna directoare, daca vrem sa cumparam ceva, ap unde-i?"

Profitand de prezenta demnitarului,unii producatori s-au plans de viata grea.

"Forta de munca cu un deficit de 80 de cusatorese."

Expozitia este la cea de-a 16 editie si va fi deschisa pana duminica.