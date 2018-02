S-a enervat pe un sofer in trafic, l-a urmarit pana acesta a ajuns la serviciu, acolo a scos o arma, l-a amenintat si a plecat in graba. Peste cateva minute soferul nervos a revenit. Ce s-a intamplat mai departe - VIDEO

Vitalie Chetrean povesteste ca azi dimineata mergea spre serviciu la volanul unui Opel. Se cam grabea, asa ca in apropiere de sensul giratoriu de la Tutun CTC depaseste un Mercedes. Nici prin cap sa-i treaca ce fel de intorsatura vor lua lucrurile.

Mercedesul s-ar fi tinut scai de barbat pana la serviciu. Aici, scandalul s-a inasprit, soferii s-au confruntat fata in fata, iar momentul in care barbatul scoate arma si o indreapta spre parbriz a fost filmat de camera de bord a celui amenintat.

Vitalie CHETREAN, SOFER: “El s-a prezentat ca fiind de la politia economica.”

Paznicul firmei spune ca nu a reusit sa intervina. Peste un timp, cel aflat la volanul Mercedesului s-a calmat si ar fi revenit ca sa-si ceara scuze. Oricum barbatul amenintat s-a plans la politie.

Contactati de noi, reprezentantii Politiei Capitalei ne-au spus ca au inregistrat acest caz si ca au deschis un proces penal in cadrul caruia urmeaza sa stabileasca toate detaliile incidentului. Oamenii legii ne-au confirmat ca soferul Mercedesului este un fost politist si ca detine arma legal. Acesta le-a povestit ca in masina se afla si copilul sau de trei ani, iar Opelul i-a taiat calea in momentul depasirii, asa ca el a facut o manevra brusca, iar micutul s-ar fi lovit usor.

Anume asta l-ar fi enervat. Zilele trecute a fost inregistrat un alt incident armat in traficul din capitala. Soferul unui BMW a coborat din masina si l-a amenintat pe alt conducator auto cu pistolul incarcat cu gloante.