S-a incalzit vremea si a iesit la iveala dezastrul. Chisinaul se scufunda in gropi si noroi: “Ca sofer pot spune, aceasta e cosmar" - VIDEO

Nu doar ceata a stat astazi in calea soferilor, dar si baltoacele sub care se ascund gropi, unele ca niste adevarate cratere. Sunt pline cu apa, dupa topirea zapeziii si ploile din ultimele zile, asa ca trebuie sa ghicesti pe unde sunt. Pietonii s-au umplut de glod, ocolind trotuarele de teama sa nu fie stropiti din cap pana in picioare.