S-a incheiat reparatia si in ultimele apartamente din blocul de la Rascani afectat de explozia din octombrie. Ultima a fost gata locuinta de la etajul 16 in care s-a declansat deflagratia - VIDEO

Apartamentul in care a avut loc deflagratia arata acum ca nou. Reparatia in el a durat cel mai mult. Muncitorii au si o explicatie.

Grigore TOFAN, MUNCITOR EX-FACTOR GROUP: “El este ultimul pentru ca a fost cel mai tare deteriorat. Foarte multe lucrari facute in stare de umezeala si au fost alese materialele de constructie de firma de constructii.”

Peretii din locuinta au fost renovati, pe jos a fost pus parchet laminat, iar baia e acum ca noua. Dupa deflagratie intacta a ramas doar o portiune de gresie.

Iulia SARIVAN, REPORTER PRO TV: “Apartamentul in care a avut loc explozia a fost reparat in totalitate. In aceasta incapere a fost bucataria de unde a pornit explozia devastatoare. Tot ce a mai ramas de pe atunci este aceasta gresie pe care muncitorii nu au schimbat-o.”

Potrivit responsabililor de la Primarie, stapana apartamentului in care s-a produs explozia este mama femeii care a decedat. Nu am reusit sa o gasim pe aceasta.

Cea de-a doua locuinta, data astazi in exploatare, se afla la etajul 13. Potrivit responsabililor companiei de constructii, lucrarile de reparatie in acest apartament s-au lungit pentru ca proprietarii au taraganat cu alegerea materialelor.

Grigore TOFAN, MUNCITOR EX-FACTOR GROUP: “Din cauza ca toate trei etaje au cazut pe acest tavan, acesta s-a deteriorat si am fost nevoiti sa-l deformam pana la urma si sa-l facem din nou.”

Pentru lucrarile de reparatie, Primaria a alocat 13 milioane de lei din bugetul municipal. Explozia de la Rascani s-a produs la inceputul lunii octombrie. Cinci persoane, printre care si un copil, au murit.