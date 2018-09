S-a incuiat in casa si a amenintat ca-si omoara familia cand a vazut ca politia vine sa-i perchezitioneze locuinta: "Tai si copilul, tai tot". Momentul in care oamenii legii ii spun sa deschida usa. Atacatorul, impuscat mortal - VIDEO

Impuscaturi in sectorul Botanica al capitalei, in aceasta dupa-amiaza. Oamenii legii s-au pornit sa efectueza perchezitii intr-un apartament de acolo, dupa ce au aflat ca proprietarul este suspectat de un sir de furturi de documente si huliganism. Cand a vazut ca vine politia, individul s-a incuiat in casa si a amenintat ca-si impusca rudele - soacra, concubina si cei doi copii. Atacatorul a fost impuscat de catre ofiterii de la Fulger.