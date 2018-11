Odata cu racirea vremii, Centrul de Gazduire de pe strada Haltei din capitala si-a deschis usile pentru persoanele fara adapost. Recent, acolo au fost facute lucrari de reparatie si au aparut 30 de locuri in plus - VIDEO

Ivan a copilarit intr-o scoala internat. Dupa ce a atins majoratul a plecat in Rusia, unde muncea si din cand in cand revenea acasa. Soarta insa a fost dura cu el, a fost implicat intr-un accident rutier, iar de atunci viata i s-a schimbat radical.

Ivan: “Eu veneam de la Rusia in Moldova si in Kiev pe mine masina m-a lovit acolo si am pierdut vederea, sunt traumat.”

Acum 2 ani a revenit acasa, insa nu avea nici bani nici locuinta, asa ca si-a gasit adapost la Centru de Gazduire de pe strada Haltei. De un an si jumatate sta acolo si ajuta administratia prin gospodarie cu ce poate.

Ivan:“Toata ziua eu fac ordine afara, ba strang frunze. Eu vad rau, nu pot sa ma duc in oras la plimbare.”

Si pe Rita Valusina am gasit-o astazi la a azil. Femeia a ramas pe drumuri de mai multi ani dupa ce sotul ei a decedat. Cu trei saptamani in urma inca lucra in calitate de servitoare la un barbat, care in schimb ii oferea o camera unde sa se adaposteasca. Intr-o seara insa s-a certat cu el, iar in consecinta gazda i-a adunat toate lucrurile si a lasat-o in fata portii Centrului de Gazduire. Nu renunta si spera ca va sta acolo doar pentru o perioada.

Rita VALUSINA: “Vreau sa ma ridic pe picioare si vreau sa merg la lucru ca sa fiu independenta.”



La Centrul de Gazduire de pe strada Haltei, persoanele beneficiaza de un pat si un dulap unde pot sa isi puna lucrurile. Tot acolo isi fac baie si primesc haine curate.

Vera CEPOI, MEDIC INTERNIST: “Persoane care vin din drum cu haine umede, mrdare, rupte. Noi le facem un dus, igienizam persoana, o imbracam in hainute curate, dam lenjeria curata si amplasam beneficiarul la noi.”

Pe timp de vara, oamenii fara adapost pot doar sa doarma acolo. Cand incepe sezonul rece acestia pot sa stea toata ziua in camera lor ca se odihneasca sau sa priveasca televizorul. Tot acolo acestia pot manca de 3 ori pe zi.

Vera CEPOI, MEDIC INTERNIST: “Este mancare deja adusa. Este acum seara adus orez caldut cu unt, chiftelute cu carne si salata. Ceaiul la noi si paine nu este limitata.”

Potrivit Directorului centrului, in fiecare an tot mai multe persoane cer adapost in perioada rece a anului.

Anual la Centru de Gazduire din Chisinau vin in jur de 350 de oameni. Din acest an el va dispune de 100 de locuri, cu 30 mai multe decat anul trecut.