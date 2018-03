S-a muncit din greu in capitala. Pe langa muncitori si voluntari, gospodina a fost si Silvia Radu, care, inconjurata de camerele de luat vederi, a maturat pe o strada din capitala - VIDEO

Ca orice gospodar, inainte de Pasti te apuci de facut curat, o spun angajatii de la Moldova-Gaz. Desi au avut zi libera, acestia au iesit sa faca curat in jurul intreprinderii.

"E mai greu sa dai interviu decat sa faci curat."

Fiecare avea cate o sarcina stabilita din timp - cineva strangea crengile, cineva matura sau zugravea. Cateva angajate nici la curatenie nu au renuntat la tocuri.

"-Cine va indemnat sa iesiti astazi sa faceti curat? -Din propria dorinta vrem sa avem un oras mai frumos, mai amenajat."

Malul raului Bac a fost plin de angajatii de la Apa-Canal, care au venit sa adune gunoiul din zona. Si-au pus mainile in cap cand au vazut cate sticle din plastic au gasit acolo.

"Am vrut sa fie frumos, nu doar in casa, dar si afara."

"Principalul cu dispozitie buna."

S-au mobilizat astazi nu doar functionarii, dar si numerosi cetateni. Octavian nu a venit de unul singur. A decis sa-l invete si pe fiul sau de patru ani cum sa faca ordine in oras. Copilul insa nu a ramas prea incantat de lectia primita..

"-Ce ti-a zis tati dimineata? -Nimic! -Sa faci curat? -Da!-Si iti place? -Nu!"

"Si pe astia mici ii implicam. Trebuie sa ne mobilizam si noi, dar si primaria ca asta e lucrul lor."

Oamenii spun ca au iesit de bunavoie la curatenie, iar spotul filmat acum cateva zile de Silvia Radu nu le-a influentat decizia.

"Initiativa e buna, dar nu e a ei. E subotnic cum era inainte, deci e traditional, primavara si toamna."

Pe angajatii de la Red Union Fenosa i-am surprins mancand biscuiti. Ne-au dat asigurari ca inainte de a face pauza, au muncit din greu pe o strada din capitala.

"Dorim sa schimbam punctul de vedere al locuitorilor ca sa mergem spre bine, sa schimbam lucrurile ca sa fie mai curat. -Am vazut ca ati luat biscuti, apa? -Corect, putin ne recream dupa munca depusa."

Si pretorii au pus mana pe greble si maturi pentru a demonstra ca sunt muncitori.

Nicolae BALAUR, PRETOR RASCANI: "-Inainte de Pasti permanent se facea acest lucru, de asta toti pe care ii vedeti prin preajma sunt gata sa faca ordine."

Mai putina lumea s-a mobilizat in curtile blocurilor, unde sunt mormane de gunoi.

"M-am organizat din proprie initiativa, praful asta pana la urma tot noi il inghitim. Am impresia ca traim intr-o gunoiste."

Cu doua saptamani inainte de Pastele Blajnilor, s-a facut ordine si in cimitirul "Sfantul Lazar". Directorul de acolo spune ca doar pana la ora 12, sase camioane erau pline cu deseuri.

Pavel ENE, DIRECTOR CIMITIR "SFANTUL LAZAR": "Vedeti cat mizerie dupa zapada asta, sticle, pungi. Ne straduim pana diseara sa facem ordine pe aici. -Nu prea se pastreaza curateni? -Nu! La noi nu se pastreaza!"

Dupa ce a facut atat agitatie pentru marea curatenie de primavara, primarul interimar Silvia Radu a iesit si ea sa faca ordine in oras. Purtand o vesta si avand o matura in maini, care parea cu mult mai noua decat a celorlalti muncitori, aceasta a maturat pe strazi.

A avut grija ca tot ce face sa fie filmat si fotografiat, iar in scurt timp timp, pe pagina sa de Facebook a si postat mai multe filmulete. In total, in jur de zece mii de oameni, functionari si voluntari au facut ordine pe strazile si in parcurile din capitala. Curatenia va continua si in zilele urmatoare.