S-a nascut pentru a doua oara. Declaratiile barbatului care a avut tumoare la mandibula si a suportat o interventie chirurgicala unica in tara noastra pentru extirparea acesteia: “Sunt viu si sanatos“ - VIDEO

Marea lovitura Mihail Volosin a trait-o acum 4 ani, cand a aflat ca are cancer la mandibula.

Dupa ce medicii i-au spus ca vor sa incerce o metoda unica de interventie pentru tara noastra, care ar avea un rezultat mai bun, barbatul a acceptat, chiar daca stia ca si pentru chirurgi operatia este o experienta noua.

Mihai VOLOSIN, PACIENT: Aveam dubii, desigur. M-am gândit că trebuie să o fac, pentru că tumoarea distruge osul.

Interventia a durat 6 ore la Institutul de Medicina Urgenta, iar cele 3 echipe de chirurgi au avut de extras un fragment de os cu tumoare de la mandibula, iar apoi l-au inlocuit cu altul de la picior, mai exact de la fibula.

Are acum o fata deformata piciorul in ghips. In schimb, este fericit ca a scapat de cancer, spune Mihail, care este cu gandul doar la familie.

Mihai VOLOSIN, PACIENT: Sunt viu şi sănătos. Înseamnă că totul e bine. Vreau acasă. La copii, la soţie.



Pana acum, doar 2 persoane din tara au suportat asemenea interventii. Al doilea este Petru, de 19 ani, care a aflat ca are cancer acum 6 luni.



Ambii pacienti vor putea merge fara ajutor in cel mult 2 luni.



Noutatea interventiei consta in faptul ca fragmentul de os de la picior a fost extras cu tot cu muschi si vase sangvine. Pana acum, segmentul de os transplantat nevascularizat se integra dificil sau deloc.

Astfel si perioada de recuperare putea dura chiar si ani de zile. In strainatate, asemenea interventii demult nu mai sunt o noutate, primele fiind efectuate inca acum cateva decenii.