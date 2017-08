S-a produs minunea. Soferii care merg pe bulevardul Stefan cel Mare inteleg care este banda rezervata pentru fiecare masina: a aparut marcajul, dar si zebrele pentru biciclisti - VIDEO

In sfarsit soferii care merg pe bulevardul Stefan cel Mare inteleg care este banda rezervata pentru fiecare masina. Ce-i drept, minunea tine doar in perimetrul strazilor Puskin si Ismail.

“Acum e mai uşor de mers. Fiecare e pe banda lui. Până acum mergeam în ceaţă.“

“Nu e rău, dar ar fi mai bine să lumineze şi noaptea. Atunci ar fi fost mai bine. “

“Pare-mi-se ca sunt prea inguste si nu sunt evidentaite locurile astea. Cred ca trebuie sa fie mai late si mai evidentiate. “

De la Ismail pana la Bulgara au fost trasate si trecerile pentru pietoni, nu doar liniile continue. Acum si biciclistii au cate o zebra a lor.

“Grozavu vrea sa faca grozavie intr-o noapte, dar nu prea iese.”

“Dă Doamne să fie de durată.“

Lucrarile vor continua si la noapte cu portiunea dintre Banulescu Bodoni si strada Bulgara, pentru ca pana pe 27 august bulevardul sa fie gata.

“Aveţi în vedere întregul bulevard să fie marcat? Până pe 27 nu cred. Au mai rămas câteva zile.”

Bucuria soferilor va tine cel mult un an.

Oleg POIATA, SEF DIRECTIA TRANSPORT, CHISINAU: “De ce s-a luat hotararea sa se foloseasca marcaj simplu de la inceput, pentru ca poate sa apara probleme de circulatie si in primul an vedem cum se comporta traficul si anul viitor vom folosi solutia cu vopsea bicomponent.”

Cea din urma ar trebuie sa reziste chiar de trei ori mai mult, in functie de intensitatea traficului si materialul derapant folosit pe timp de iarna. Potrivit Insitutului pentru reforme si politici europene, si pretul e pe masura – de 54 de lei pe metru liniar, fata de 4 lei pentru solutia simpla.

Directia transport a primariei spune ca au fost alocate, in total, 2 milioane de lei pentru trasarea liniilor si instalarea indicatoarelor rutiere pe toate cele trei strazi reparate recent: Alecsandri, Negruzzi si Stefan cel Mare. In doua luni ar urma sa fie montati si piloni de-a lungul bulevardului care sa nu permita soferilor sa parcheze.

Oleg POIATA, SEF DIRECTIA TRANSPORT, CHISINAU: “Zilele astea se instaleaza indicatoarele si normal ar fi ca politia sa ii amendeze pe toti care parcheaza neregulamentar, totodata o sa fie alt impediment fizi c ca sa nu poata parca masinile- acesti piloni.”

In aceste conditii, strazile adiacente devin singura scapare pentru conducatorii care vor sa-si parcheze masina in centru si nu au unde. Bulevardul Stefan cel Mare trebuia sa fie gata inca in august 2016. De atunci autoritatile au tot amanat inaugurarea.