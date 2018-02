Cu inimioare si melodii de dragoste. Asa au fost inampinati si petrecuti pasagerii pe peronul garii din Chisinau. Astfel angajatii CFM au marcat Dragobetele. Si pe Aleea Clasicilor a fost sarbatorita dragostea - VIDEO

Pasagerii garii din Chisinau au fost intampinat isi petrecuti cu dragoste. Imbracati in straie nationale, cu baloane sub forma de inimioane in mainei, angajatii de la Caile ferate au marcat astfel Dragobetele, Ziua Indragostitilor la romani. Si pe Aleea Clasicilor langa bustul lui Mihai Eminescu a fost sarbatorita dragostea.