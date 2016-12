S-a stins din viata indragitul actor, Mihai Curagau. Sicriul va fi depus maine seara la biserica sfanta Teodora de la Sihla - VIDEO

Angajare de Clovni a fost ultimul spectacol la care a participat Mihai Curagau. In timp ce se afla pe scena, actorului i s-a facut rau, insa si-a jucat rolul pana la final, fara sa dea vreun semn spectatorilor despre starea lui.

Mihai Curagau, Valeriu Cazacu si Jan Cucuruzac au fost de nedespartit, atat pe scena cat si in viata. Asa ca, rolurile pentru 3 clovni au fost oferite fara ezitare celor 3 prieteni. Ironia sortii, dupa scenariu personajul pe care l-a interpretat Mihai Curagau moare primul.

A fost unul dintre cei mai mari promotori ai teatrului din Moldova. Mihai Curagau a murit astazi, la varsta de 73 de ani si mai pe toti i-a dedicat publicului. Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale regretatului actor este personajul Ion, din celebra pelicula Polobocul.

Totusi, debutul in calitate de actor de film a fost cu multi ani mai devreme, in 1967, cand a jucat rolul lui michiduta, in filmul Se cauta un paznic.

Dupa ce absolvit Institutul de arte Gavriil Muzicescu, din Chisinau, Curagau a fost angajat la teatrul Puskin, astazi Teatrul National Mihai Eminescu. Apoi, a fost unul dintre fondatorii teatrului Satiricus Ion Luca Caragiale.



Pentru meritele sale, Mihai Curagau a fost decorat acum 2 ani de Nicolae Timofti cu Ordinul Republicii. Regretatul actor s-a nascut pe 15 august, in 1943 in satul Balanesti, raionul Nisporeni.